Die Umrundung des Nordpols ist ein Buch aus dem Delius Klasing Verlag von 2017.

Die Umrundung des Nordpols: Kalt. Stürmisch. Unwirtlich. Dramatisch. Aber auch: fremde Kulturen. Faszination. Außergewöhnliche Begegnungen. Geschichte. Kein Zweifel: Der Nordpol, fiktiver Punkt unter Tonnen von Eis, löst verschiedene Emotionen aus – aber kalt lässt er niemanden. Jahrhundertelang wurde nach Routen gesucht, um die Ränder des Eismeeres zu erforschen. Der Erste, dem die komplette Umrundung gelang, war Arved Fuchs – Expeditionsleiter, Abenteurer und Polarforscher.

Seine aufregende Reise durch die Arktis, seine Leidenschaft für die polaren Gebiete, seine Geschicke als Expeditionsreisender und Segler im ewigen Eis jetzt neu gefasst, mitreißend erzählt und packend zusammengestellt in einem Band. Schnell wird klar: Wenn die Leidenschaft für das Eis brennt, ist alles möglich!

Ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich mit Segeln nicht viel am Hut habe, ich habe mich beispielsweise nie dafür interessiert selbst zu segeln, finde aber das Segeln an sich total spannend. Das ist ein Stück weit Freiheit die ich nachempfinden kann, die ich auch irgendwo gerne hätte, aber ich glaube das zu lernen wäre mir zu anstrengend. Wobei ich beim Lesen wirklich ab und an dachte „Ich will das auch können“. Ich würde zwar nie den Mumm zu so einer Reise haben, aber ich würde das gerne auch im Ansatz erleben. Bis es vielleicht irgendwann in ferner Zukunft so ist lässt das Buch mich davon träumen, denn das war wirklich spitze. Hochinteressant, teilweise wie ein spannender Roman und nicht wie ein Reisebericht. Man hat stellenweise das Gefühl dabei zu sein, was ich bei einem Buch in der Form auch selten erlebt habe. Das ist also definitiv auch etwas für nicht Segler wie mich, für die die spannende Geschichten mögen. Für die von euch die selbst segeln ist dies natürlich ein Pflichtkauf.

9,0 von 10 Segelschiffen auf Kurs