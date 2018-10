Die Tiere unserer Erde – Wer gehört zu wem? ist ein Buch aus dem moses. Verlag vom 5. September 2018.

Die Tiere unserer Erde – Wer gehört zu wem?: Was haben ein See-Elefant und ein Leopard gemeinsam? Inwiefern ähneln sich ein Lemur und ein Gorilla? Und was verbindet einen Pfau mit einem Truthahn? Wunderschöne Illustrationen eröffnen einen bezaubernden Blick auf das Tierreich, der Kinder und Erwachsene gleichermaßen begeistern wird.

Die Beschreibung vom Klappentext ist etwas unpassend und irreführend. Ich dachte dies Buch zeigt was verschiedene Tiere miteinander verbindet. Also übersichtlich. Das ist nicht der Fall. Das Buch erklärt viele Tiere, wie Skelette aufgebaut sind, was die Besonderheiten sind, aber wirklich mal gegenübergestellt und verglichen wird hier nicht, das muss man selbst erkennen. Keine Frage, das Buch ist hochinteressant und Kinder können hier sehr viel lernen, der Klappentext ist allerdings nicht so ganz richtig.

7,0 von 10 Tierarten