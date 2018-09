Die Telefonziege nimmt Callcenter- und Computerbetrüger aufs Horn. Das ganze passiert auf YouTube, ich möchte euch das Projekt in diesem Beitrag etwas genauer vorstellen.

Gegen betrügerische Callcenter

Kennt ihr das? Es klingelt das Telefon und am anderen Ende ist ein Mensch, der mit euch euren Stromanbieter wechseln möchte? Der euch Hundefutter verkauft oder euch eine Versicherung andrehen möchte? Jeder von uns kennt diese nervigen Anrufe, aber wusstet ihr, dass diese Anrufe illegal sind? Diese Firmen kaufen eure Daten aus dubiosen Quellen und bombardieren euch dann mit anrufen. Da kann man sich nur sehr schlecht gegen wehren und es gibt immer wieder Menschen, die sich dagegen nicht zu wehren wissen und gegen ihren Willen Verträge aller Art abschließen nur um endlich Ruhe zu bekommen, aber das müsst ihr nicht. Euch kann niemand am Telefon zwingen etwas zu kaufen. Ihr habt die Macht das selbst zu entscheiden. Doch wie laufen solche Gespräche ab? Die betrügerischen Callcenter wissen ganz genau was zu sagen ist, da geht es nur darum mit billigen Tricks Menschen zu verarschen, zu täuschen. Eine Hilfe dies zu erkennen bietet der YouTube Kanal von Telefonziege. Dieser meldet sich mit verschiedenen Charakteren bei dubiosen Adresshändlern an und zeigt euch wie betrügerische Callcenter vorgehen. Er dreht den Spieß um und führt diese Callcenter, auf eine sehr unterhaltsame und lustige Art, vor. Der Sinn dahinter ist einfach, er zeigt euch mit seiner Arbeit wie diese Callcenter vorgehen und bestärkt euch dabei bei dem nächsten Anruf souveräner vorzugehen, denn wenn ihr in seine Videos reinschaut werdet ihr die Maschen kennen und wisst wie ihr euch zu wehr setzen könnt.

Wer ist dieser Telefonziege überhaupt?

Ich verfolge seinen YouTube Kanal schon sehr lange. Telefonziege ist ein bodenständiger Typ mit vielen Talenten, gerade im sprachlichen Bereich. So kann er nicht nur bis zur Unkenntlichkeit seine Stimme in allen erdenklichen Formen verstellen, sondern spricht auch ein hervorragendes englisch. Man kauft ihm den alten Opa am Telefon genau so ab wie den Inder oder den zur Aggressivität neigenden Russen gnadenlos ab. Diese Vielfalt ist es, was seine Videos besonders amüsant macht. Was ich aber herausragend finde: Er macht das alles ohne dafür wirklich viel Geld zu bekommen, so sind seine Videos auf YouTube nicht monetarisiert, also ohne jede Werbung. Sein Kanal lebt lediglich von den freiwilligen Spenden der Zuschauer und seiner Liebe zum Detail. Die Unterstützer genießen aber durch ihre Spenden weitere Vorteile. Diese variieren durch die Höhe der Spende. So kann man bereits mit kleineren Beträgen an monatlichen Hangouts teilnehmen, wo man die Chance hat mit der Telefonziege persönlich zu sprechen. Durch diese Dinge ist er also immer sehr nah an seinen Zuschauern und mittlerweile hat sich eine Community gebildet, die sogenannte Ziegenarmee.

Diese Ziegenarmee findet ihr auf seinem Discord Server, ein Programm bei dem ihr Chat- und Sprachkanäle habt. Ihr könnt also nicht nur mit Telefonziege persönlich chatten und sprechen, nein sondern auch mit der Ziegenarmee, die Stand:heute mehrere hundert Menschen umfasst. Die Discord Software könnt ihr hier runterladen. Habt ihr das getan, findet ihr hier einen direkten Link zu seinem Server. Ich kann euch wirklich sehr empfehlen einmal vorbei zu schauen. Die Ziegenarmee ist eine tolle Community, natürlich gibt es auch mal Streß aber meistens herrscht dort sehr gute Stimmung und viele tolle Gespräche.

Vor einigen Wochen habe ich ein Interview mit ihm geführt. Ich hatte viele offene Fragen, die er mir detailliert beantwortet hat und ich kann mir vorstellen, dass wenn ihr mal in seine Videos reinschaut auch viele Fragen habt. Ich möchte das aber hier nicht im Detail veröffentlichen, weil ich über Wochen einfach gemerkt habe, dass sich alle Fragen klären, wenn man Teil der Community wird. Ich möchte euch eher dazu bewegen auch Teil dieser Community zu werden. Mein Leben hat das ehrlich gesagt verändert. Ich habe nicht nur einen interessanten YouTuber kennengelernt, sondern auch Freunde gefunden in der Community. Deswegen meine klare Empfehlung: schaut einfach mal vorbei und lasst euch eure Fragen von selbst beantworten.

Gegen Computerbetrüger

Telefonziege kämpft nicht nur gegen betrügerische Callcenter, sondern auch gegen Computerbetrüger. Da muss ich ein wenig ausholen. Surft ihr manchmal im Netz herum und auf einmal springt ein PopUp Fenster auf, das euch sagt ihr habt Viren auf eurem PC? Eines vorweg: Keine Sorge, ihr habt keine Viren. Hinter diesen PopUps verbergen sich betrügerische Computerfirmen, die ihr anrufen sollt. Diese verbinden sich über ein Fernwartungsprogramm auf euren Computer, zeigen euch irgendeinen Scheiß und erzählen euch euer Computer sei verseucht. Wer wenig Ahnung hat von der Materie ist leicht beeindruckt und wird auf die Forderungen der Betrüger eingehen und seinen Computer für viel Geld reparieren lassen. Diese Beträge schwangen stark. Mal soll man 99 EUR bezahlen, und mal 600 EUR. Telefonziege kämpft auch gegen diese Betrüger, so gibt es wöchentlich Livestreams in der er einen Computer (in einer virtuellen Maschine, damit kein Schaden entsteht) überträgt. Man kann also live verfolgen was Betrüger da anstellen und wie diese Art von Betrug aussieht. Bei diesen sogenannten Scambaits sind auch immer gerne Gastredner aus der Community gesehen, bei dem letzten war sogar ich dabei.



Bei etwa 1:52:00 könnt ihr einen kurzen Anruf bei einer solchen betrügerischen Firma von mir hören. Ihr seht da schon, das ganze Video ist über 4 Stunden lang. Meistens sind diese Live-Scambaits am Freitag Abend, so trifft man sich auf den oben genannten Discord Server, sitzt in lustiger Runde zusammen und genießt den Livestream.

Ihr seht also, Telefonziege und die Ziegenarmee ist mehr als nur ein YouTuber der ab und an Videos macht. Hier steckt mehr dahinter, hier wird euch geholfen, also hört einfach mal rein und reicht den Link an Freunde und Verwandte weiter, dass keiner mehr in die Bedrängnis kommt von Betrügern jeglicher Art aufs Korn genommen zu werden, wehrt euch, dreht den Spieß um.