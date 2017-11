Die Super-Cops – Allzeit verrückt! ist eine Komödie mit u.a. Alice Pol und Dany Boon von Universum Film GmbH aus dem Jahr 2017.

Die Super-Cops – Allzeit verrückt!: Johanna ist Polizistin aus Leidenschaft. Dabei schießt sie gerne übers Ziel hinaus. Sie verhaftet Parksünder, ringt verängstigte Opfer nieder und hilft auch mal Bankräubern, die Beute im Auto zu verstauen. Johanna ist ein Alptraum und besessen von dem Wunsch, zu den Supercops der Elite-Einheit RAID zu gehören. Um ihren Traum mit Realität zu kurieren, verschafft ihr der Innenminister-Papa eine Probezeit bei der RAID. Übermotiviert und mit geballter Tollpatschigkeit wirft sich Johanna auf ihre neue Aufgabe. Die Terror-Gang des berüchtigten „Leopard“ soll endlich unschädlich gemacht werden. Doch mit Johanna in ihren Reihen muss die RAID so einen Einsatz erstmal überleben …

Ich wollte hier unbedingt mal reinschauen, weil ich ja Dany Boon so witzig finde, seine bisherigen Filme waren allesamt richtig gelungen, so habe ich mich auf Die Super-Cops sehr gefreut. Und auch hier begeistert mich der Darsteller, seine Rolle war herrlich, allerdings fand ich Alice Pol nicht so gut. Ich fand ihre Rolle zu übertrieben, das wirkte dann oft einfach nur blödsinnig und dämlich. Das war insgesamt schade, denn eigentlich war das eine gute Komödie, es ging aber vieles in Richtung Trash, in so 90er Jahre Komödie mit Leslie Nielsen, nur eben in schlechter gemacht. Trotzdem kann ich euch empfehlen reinzuschauen, denn bei aller Kritik war Dany Boom, wie gesagt, super und wegen ihm lohnt sich der Film schon wieder. Schaut also einfach selbst mal rein und macht euch ein eigenes Bild.

6,0 von 10 verrückten Cops