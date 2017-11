Die stärksten Flugzeuge der Welt & Deutsche Luftfahrtgeschichte: nach 1945 sind zwei Bücher aus dem Motorbuch Verlag von 2017.

Die stärksten Flugzeuge der Welt: Frachtflugzeuge strahlen in der Fliegerei eine ganz eigene Faszination aus. Die gigantischen Maschinen bekommt man nämlich nicht unbedingt jeden Tag oder an jedem beliebigen Flughafen zu sehen. Die größeren unter ihnen können unglaubliche und sperrige Lasten über enorme Distanzen transportieren – von leichten Fahrzeugen über schwere Panzer bis hin zu ganzen Kampfhubschraubern. Ihre zivilen Pendants tragen auch schon mal ein Space Shuttle auf dem Rücken oder schlucken ganze Flugzeugteile, um diese zu Fabriken am andern Ende der Welt zu transportieren. Dieser Band von Horst W. Laumanns brilliert durch spektakuläre Aufnahmen und spannende Einblicke.

Deutsche Luftfahrtgeschichte: nach 1945: Dieser Band von Rolf Wurster deckt die spannenden und bewegten Nachkriegsjahre der deutschen Luftfahrtgeschichte bis in die Gegenwart ab. Berühmte Firmen wie Dornier erschufen in den Jahren nach ’45 Flugzeuge von erstaunlicher Fortschrittlichkeit und Leistungsfähigkeit. Neben der Lufthansa entstanden viele mehr oder weniger bekannte Airlines, die bis heute ihren Einfluss hinterlassen haben, auch wenn es viele der einst berühmten Fluglinien und Hersteller nicht mehr gibt. Ein interessantes Nachschlagewerk voller spannender, zeitgenössischer Bilder und Pflichtlektüre für jeden Interessierten an der deutschen Luftfahrtgeschichte.

Zwei sehr beeindruckende Bücher, die ich euch hier zusammen vorstellen möchte, weil sie beide eben nicht nur Flugzeuge als Thema haben und aus demselben Verlag sind, nein, weil sie mich beide gleichermaßen begeistert haben.

Wenn es um die Stärke der Flugzeuge geht kommen vor allem Helikopter vor, das fand ich sehr spannend, denn ich hatte Flugzeuge im eigentlichen Sinne erwartet. Es gibt aber auch so einen Mix aus Helikopter und Flugzeug, auch sehr spannend was alles konstruiert und gebaut wurde, vor allem aber auch eingesetzt wurde. In der deutschen Geschichte war für mich vor allem der Teil über die Luftfahrt in der DDR spannend, auch dort gab es natürlich Flugzeuge, spannend zu sehen wie es sich dort entwickelt hat. Insgesamt findet ihr hier zwei hervorragende Bücher, die ich sehr empfehlen kann.

8,5 von 10 Transportflugzeugen