Die Spiele: Eine Weltgeschichte der Olympiade ist ein Buch aus dem Verlag Die Werkstatt in der Auflage: 1 vom 22. Januar 2018.

Die Spiele: Eine Weltgeschichte der Olympiade David Goldblatt

Herausgeber: Die Werkstatt

Auflage Nr. 1 (22.01.2018)

Gebundene Ausgabe: 432 Seiten

Letzte Aktualisierung am 7.02.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Die Spiele: Eine Weltgeschichte der Olympiade: Die Olympischen Spiele sind das größte Spektakel der Welt. David Goldblatt erzählt ihre Geschichte von den antiken Vorläufern bis zu den Massenevents von heute. Er zeigt, wie die Zahl der Teilnehmer und Disziplinen immer weiter gewachsen ist. Er beleuchtet, wie die Spiele politisch instrumentalisiert wurden. Und er berichtet von den ersten Fernsehübertragungen, der zunehmenden Kommerzialisierung, Dopingproblemen und Bestechungsskandalen. Dabei vergisst Goldblatt nie den eigentlichen Gegenstand der Spiele: den Sport und seine herausragenden Athleten.

Jedes Mal wieder ein großes Highlight, die olympischen Spiele, wenn sich die besten Sportler der Welt auf der größten geschaffenen Bühne für sie treffen und sich messen. Ich sehe das so extrem gerne und die Tage, wenn Olympia ist, bin ich kaum für etwas anderes verfügbar, daher hatte ich mich auch riesig auf dieses Buch gefreut, das schon grandios ist in gewisser Weise. Das Wissen, die Infos und die Ansichten sind großartig, das Buch ist was das angeht nahezu perfekt. Olympia wird hier komplett durchleuchtet und erfasst, allerdings sehr trocken, in dem Buch ist zb. nicht ein einziges Bild. Das wirkt dann sehr trocken und manches Mal ist das schwierig sich zum lesen zu motivieren, denn das Buch ist auch nicht gerade dünn, da wären hier und da zur Auflockerung einige Bilder von Vorteil gewesen, was aber Kritik auf hohem Niveau ist, das Buch ist vom Inhalt her hervorragend, das kann ich euch dringend empfehlen.

8,0 von 10 olympischen Rekorden