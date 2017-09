Die Spezialisten – Im Namen der Opfer – Staffel 1 ist eine Krimiserie mit u.a. Valerie Niehaus, David Rott und Katy Karrenbauer von Pandastorm Pictures (Edel) aus dem Jahr 2016.

Die Spezialisten – Im Namen der Opfer – Staffel 1: „Sie haben ein Recht auf die Wahrheit!“ – Nach diesem Motto rollt das interdisziplinäre Spezial-Team des LKA Berlin um Rechtsmedizinerin Dr. Katrin Stoll (Valerie Niehaus) und Kriminalhauptkommissar Mirko Kiefer (David Rott) ungelöste Kriminalfälle wieder auf. Ihre Herausforderung: nicht nur den Täter zu ermitteln, sondern auch den Hinterbliebenen zu helfen. Denn erst wenn der Täter gefunden und das Motiv geklärt ist, werden die Angehörigen von ihrer quälenden Ungewissheit erlöst. Die erfolgreiche und prominent besetzte Krimiserie „Die Spezialisten – Im Namen der Opfer“ verbindet in ihren packenden Fällen Kriminalistik, Rechtsmedizin und deutsche Geschichte.

Ich muss ehrlich sein, ich kannte die Serie bisher aus dem TV nicht, daher war ich ganz gespannt was mich wohl erwartet. Ich mag Valerie Niehaus als Schauspielerin, ich kann mich noch gut erinnern, wie ich sie das erste Mal in den 90er Jahren glaube ich in Verbotene Liebe gesehen habe. Das war damals auch ihre erste größere Rolle im Fernsehen. Mittlerweile hat sie sich als Gesicht etabliert und spielt in dieser Serie eine Hauptrolle. Ihren Charakter fand ich am Anfang auch richtig klasse, in der ersten Folge dachte ich mir „Wow, wie geil ist das denn“. Besser hätte man das nicht machen können, leider war das gleich direkt wieder vorbei, ohne zu verraten wollen was ich meine, hätte man das noch länger hinauszögern können. Wenn ihr euch die Serie anschaut werdet ihr schnell wissen was ich meine. Dennoch bliebt es eine gute und interessante Serie, vor allem mit dem Zusammenspiel der Fälle und der deutschen Geschichte. Werft unbedingt selbst mal ein Auge drauf, viel Spaß dabei.

7,0 von 10 Gerichtsmediziniern