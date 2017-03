Die Sendung mit der Maus „Maus-Spezial: London“ am 12.03.2017 um 09:30 Uhr im ERSTEN

Die Sendung mit der Maus „Maus-Spezial: London“: „Die Sendung mit der Maus“ unterwegs in London: Ralph Caspers bei den Briten Auch in diesem Jahr ist Ralph Caspers zum Maus-Geburtstag auf Reisen: Er ist in der Hauptstadt von Großbritannien unterwegs. In der „London-Maus“ heute erfahren Ralph und das WDR-Maus-Team, was der Unterschied zwischen England, Großbritannien und dem Vereinigten Königreich ist. Sie tauchen in den Alltag einer Londoner Familie ein, entdecken, was die Uhrzeit und Landkarten auf der Welt mit der britischen Hauptstadt zu tun haben, wieso dort ein Fuß nicht immer einen „Fuß“ lang ist und warum man in Ritterrüstungen nicht das britische Parlament betreten darf. Mitten in der Stadt stößt Ralph auf Häuser, die „Walkie Talkie“, „Gurke“ und „Käsereibe“ heißen – und lernt den elfjährigen Isaac mit seiner Familie kennen.

Letztes Jahr, so glaube ich mich zu erinnern, ging es nach Island. Das fand ich klasse damals, weil man das eben auch nicht immer sieht, ich kann mich erinnern, dass ich schwer begeistert war und selbst als Erwachsener noch was dazu gelernt hatte, zb. wie man die Straßen frei von Schnee bekommt. Dieses Mal war ich gespannt, denn England, bzw. London ist ja doch bekannter als Island. Dennoch sind viele Kinder heutzutage London-Fan, ich weiß nicht woher das kommt, aber überall hängen London Schilder und Bilder. Ich denke das war Grund genug dieses Special so zu machen. Den Inhalt fand ich für Kinder okay aufbereitet, ich konnte da dieses Mal allerdings nichts mit anfangen, denn wie gesagt, England ist nun nicht so ungewöhnlich, wie etwa Island. Kinder werden aber ein paar interessante Dinge lernen können.

