Die schweizer Familie Robinson ist eine Serie mit u.a. Christopher Wiggins und Diana Leblanc von Pidax film aus dem Jahr 1976.

Die schweizer Familie Robinson: Zu Beginn des 19. Jahrhunderts möchte die Schweizer Familie Robinson auf einer Inselgruppe im Pazifik ein neues Leben beginnen. Doch in der Südsee kommt ein furchtbarer Sturm auf. Das Schiff kentert, und die Familie strandet auf einer einsamen Insel fernab jeglicher Zivilisation. Vater Johann, Mutter Elisabeth, die Kinder Ernst, Franz und Marie müssen sich mit der Situation arrangieren und beginnen, sich dort das Überleben zu sichern. Sie bauen ein Haus und erleben viele spannende, aufregende und gefährliche Abenteuer …mehr lesen

Das bekannte Buch von Johann David Wyss wurde vielfach verfilmt. Vorliegende Serie, eine kanadisch-deutsche Koproduktion, war lange gesucht und lief in den 1970ern im Sonntagnachmittagsprogramm, wo sie ein echter Quotenbringer war. Den Vater der Familie, Johann Robinson, spielt der aus der Serie „Erben des Fluchs“ bekannte Chris Wiggins.

Ich denke ich muss keinem mehr erklären wobei es sich bei der Geschichte um Robinson Crusoe eigentlich handelt. Das ist ein Klassiker der Dutzende Male verfilmt wurde und den ich mindestens genau so oft in irgendeiner Form gesehen habe, der mich aber auch immer wieder begeistert. Die schweizer Familie Robinson ist dabei eine weitere Produktion, bei der eine ganze Familie auf einer Insel strandet. Die Familie hat allerdings etwas mehr Glück und es stranden auch jede Menge Dinge auf der Insel, Tiere, Waffen, Kleidung und und und, so kann man es also ganz gut aushalten dachte ich mir. Interessant ist hier also zunächst nicht die Tatsache wie man überlebt, eher wie die Familie mit ihrem Schicksal umgeht. Das hat dann auch oft einfach was romantisches, was das Ende dann auch zeigt, das will ich euch aber nicht verraten, da müsst ihr selbst reinschauen, ich kann nur so viel sagen: Es lohnt sich sehr.

