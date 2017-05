Die schönsten Panoramatouren in der Schweiz: Die schönsten Wanderungen zu den grossen Aussichtsklassikern der Schweiz: Berge, die man einfach gesehen haben muss, Täler, die ganz neue Blicke erschliessen, Seen, die aus der Vogelperspektive wie Perlen in der Landschaft liegen. Die vorgeschlagenen Routen sind so gewählt, dass sie wo immer möglich abseits der viel begangenen Wege verlaufen, aber mindestens ebenso viel Panorama bieten. Sämtliche Wanderungen sind mit durchschnittlicher Kondition gut zu bewältigen. Dort, wo sie etwas fordernder werden, gibt es Abkürzungsmöglichkeiten.

Also besser aufgebaut habe ich ein Buch selten gesehen. Das ist wirklich mit sehr viel Liebe zum Detail entstanden und hat so tolle Touren parat, das ich am liebsten sofort loslaufen würde. Auch ich bin gerne zu Fuß unterwegs. Zugegeben, das sieht man mir nicht an, weil ich mollig bin, aber das heißt ja nicht, dass ich gerne laufe, bzw. wandere. Ein Traum von mir ist es schon länger mal in der Schweiz Urlaub zu machen, im Zusammenhang mit einer Wanderung oder einigen Wanderungen.

Das Buch hat dabei alle wichtigen Gebiete markiert und sortiert nach Schwierigkeit. Dabei fängt es einfach an mit T2 und geht bis T4, aber alles noch im Rahmen, zumindest das allermeiste. Durchaus also auch für ältere Menschen oder Anfänger geeignet, wie ich es einer bin. Es gibt Touren da ist man 6-7 Stunden unterwegs, aber auch welche wo man nur 2 Stunden unterwegs ist und das sollte nun wirklich jeder noch schaffen. Die Schweiz hat dabei beachtliches zu bieten, was die Bilder hier auch eindrucksvoll zeigen, der nächste Urlaub wird bald geplant, das wäre nun eines meiner Wunschziele, schau doch auch mal in dieses Buch hinein.