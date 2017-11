Die schönsten Filme und Musik zum Fest habe ich für euch herausgesucht, Dinge, die mich selbst gerade begeistert haben und in mir schon ein kleines wenig die Vorfreude aufsteigen lässt.

Die schönsten Filme zum Fest

Der kleine Prinz: Ein Pilot stürzt über der Sahara ab. Als er daran geht, seine Maschine zu reparieren, kommt der ‚kleine Prinz‘ aus dem Weltall zu ihm herunter und erzählt von seinen Besuchen auf anderen Planeten. Er sieht die Schattenseiten des Lebens mit den Augen eines unschuldigen Kindes und wehrt sich gegen Eitelkeit, gegen Geldgier, Tod und Krieg. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.

Der Traum vom Glück: Die junge Melody Gerard kehrt auf bitten ihres Chefs in ihren kleinen Heimatort Streetville zurück, um dort den Weg freizumachen für die Eröffnung des 100.Superstores der Firma. Als sie jedoch das Anliegen vor der Stadtversammlung vorträgt, stellt sich ihr ihr alter Schulfreund Carter McClure dagegen, da sein neu renoviertes und frisch eröffnetes Bed-and-Breakfast-Hotel dann einem Parkplatz weichen müsste. Als sie nach einer hitzigen Diskussion auf der Treppe ausrutscht, schlägt sich Mel den Kopf an und wacht im Krankenhaus in einer Parallelwelt wieder auf. Dort ist sie mit Carter verheiratet, kommt prima mit ihrer Familie aus und ihr alter Boss erkennt sie nicht mehr. Aber das Problem mit der Shoperöffnung besteht auch hier. Wie wird sie sich jetzt entscheiden?

Uncle Nick: „Weihnachten – eine besinnliche Zeit, die man doch am liebsten mit der Familie verbringen möchte. Das denkt sich auch Nick und stattet, bepackt mit Tüten voller Spirituosen und fragwürdigen Geschenken, kurzerhand seinem Bruder Cody, dessen neuer Frau und den Stiefkindern über die Feiertage einen Besuch ab. Diese möchten den dauerbetrunkenen Verwandten, dessen Verhalten auch sonst ziemlich zu wünschen lässt, jedoch so schnell es geht wieder loswerden. Doch das ist gar nicht so einfach … Eine ziemlich schräge Weihnachtskomödie mit Brian Posehn in der Hauptrolle, der als ungebetener Gast seiner Verwandtschaft über die Feiertage gehörig auf den Geist geht.“



Größeres Bild Uncle Nick (DVD) Preis: EUR 12,98 Neu ab: EUR 10,99 Auf Lager gebraucht ab: EUR 8,95 Auf Lager

Die schönste Musik zum Fest

Worldmusic for Christmas von Boney M.: Nach über 30 Jahren hat Erfolgsproduzent Frank Farian ein neues BONEY M. Studioalbum in seiner Wahlheimat Miami aufgenommen. Das Konzeptalbum „Worldmusic For Christmas“ lag schon lange in seiner Schublade. Bekannte und berühmte Weltmelodien mischen sich mit den weihnachtlichen Klängen der Neuzeit. Die Auswahl der Songs hat Frank Farian akribisch getroffen und darauf geachtet, dass hier die Mischung zwischen Weltmelodien und weihnachtlichem Ambiente stimmt. Alle Songs wurden komplett neu produziert! Für dieses Studioalbum hat sich Frank Farian außerdem noch Gastmusiker in sein neues Studio nach Miami geholt und wurde dabei natürlich auch von der Boney M. Stimme Liz Mitchell sowie dem Philharmonic Orchestra unterstützt.

Twelve Tales Of Christmas von Tom Chaplin: Entschlossen, die besinnliche Seite von Weihnachten einzufangen, hat Tom Chaplin moderne Weihnachtslieder aufgenommen, die zu Weihnachtsklassikern avancieren sollen, darunter die Singles „Under A Million Lights“ und „Midnight Mass“. Produziert wurde die Platte von David Kosten in u.a. den Abbey Road Studios, der auch Tom Chaplins Debütalbum The Wave produziert hat, das in den UK Album Charts direkt auf Platz #3 schoß.

Weihnachten mit Radio Paloma: Die schönsten Weihnachtslieder von Radio Paloma.