Die Schlümpfe: Als der böse Zauberer Gargamel die kleinen blauen Schlümpfe aus dem Dorf jagt, stolpern sie aus ihrer magischen Welt in unsere – genauer gesagt, direkt in den Central Park. Mitten im „Big Apple“ müssen die kaum drei Äpfel großen Schlümpfe einen Weg zurück in ihr Dorf finden, bevor Gargamel sie aufspürt.

Ich gehe ja so langsam auf die 40 zu, ich kenne die Schlümpfe noch aus der ganz alten Zeichentrickserie, daher war ich mir nicht so sicher ob ich diese CGI Version mag. Ich habe mich also lange gesträubt diesen Film zu schauen, doch mittlerweile gibt es mehrere Teile und ich dachte mir es ist nun endlich mal an der Zeit reinzuschauen. Zudem fand ich den Film aus Zufall auf maxdome, kann ich euch sehr empfehlen, da findet man immer was zum Schauen.

Auf jeden Fall war es zum Anfang wirklich gewöhnungsbedürftig, die Animationen haben mir nicht wirklich sehr gut gefallen, aber der Witz der Schlümpfe kam durch, das fand ich an einigen Stellen sehr lustig. Natürlich ist die Serie um weiten besser als diese „Real“ Filme, dennoch hatte ich durchaus meinen Spaß und kann euch daher empfehlen einfach mal selbst reinzuschauen, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Viel Spaß dabei.

