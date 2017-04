Die Schlümpfe: Das verlorene Dorf – Hörspiel zum Film: In diesem komplett animierten, völlig neuen Schlumpf-Abenteuer begibt sich Schlumpfine mit einer geheimnisvollen Karte und ihren Freunden Schlaubi, Hefti und Clumsy auf eine aufregende Reise in den „Verbotenen Wald“, der voller magischer Kreaturen ist. In einem Wettlauf gegen die Zeit müssen sie das „Verlorene Dorf“ ausfindig machen, ehe der böse Zauberer Gargamel es entdeckt. Die Reise der Schlümpfe wird zur reinsten Achterbahnfahrt voller Action und Gefahren – und an ihrem Ende steht nichts Geringeres als die Enthüllung des größten Geheimnisses in der Schlumpf-Geschichte!

Vor kurzem hatte ich erst den ersten Film der Schlümpfe gesehen und fand das zwar auf eine Art befremdlich, weil ich halt schon etwas älter bin mit knapp 40 Jahren und die Schlümpfe noch als Zeichentrick kenne und liebe. Andererseits waren die Figuren süß animiert und so fand ich ihn letztendlich ganz gut. Den zweiten Film kenne ich noch nicht, hole ich aber bald nach und in den Startlöchern steht ja schon der neue Kinofilm zu dem es jetzt dieses Hörspiel gibt. Ich muss ehrlich sagen, dass ich dies Hörspiel gut fand, die Stimmen sind natürlich andere als früher in der Zeichentrickserie, daher habe ich etwas Probleme mit dem reinfinden in die Figuren, die aber klasse dargestellt wurden mit ihren Eigenheiten.

Auch braucht man die Filme oder Serie vorher nicht zwingend gesehen haben, hier wird alles genau erklärt, wie Schlumpfine entstanden ist usw. also auch für Kinder geeignet, die die Schlümpfe noch nicht kennen. Auch ich als Erwachsener hatte durchaus meinen Spaß, denn das Hörspiel war gut gemacht, tolle Effekte, schöne Musik sehr Kindgerecht und spannend. Hört einfach mal rein, es lohnt sich.