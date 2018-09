Die Rückkehr zur Schatzinsel ist eine Abenteuerserie mit u.a. Brian Blessed, Christopher Guard und Reiner Schöne von Pidax film aus dem Jahr 1986.

Die Rückkehr zur Schatzinsel: Jim Hawkins, ein junger Mann Mitte 20, kehrt nach seinem Studium in Oxford in das Wirtshaus seiner Mutter zurück. Seine altenFreunde, darunter auch Ben Gunn, bereiten ihm einen großen Empfang und unterhalten sich über vergangene Zeiten als Jim zur See fuhr. Damals durchkreuzte er die Pläne des Piraten John Silver. Nun gegibt sich Jim Hawkins auf eine Reise zu der Insel Jamaika. Dort will er auf der Plantage von Mr. Trelawney nach dem Rechten sehen und trifft erneut auf John Silver. Der Pirat fordert von Jim die Karte der Schatzinsel. Aber der gerissene John Silver ist längst nicht der einzige, der hinter dem geheimnisvollen Schatz her ist. Einige gefährliche Ganoven heften sich auf die Fährte der beiden …

Bei dieser Serie handelt es sich um eine Fortführung der weltberühmten und oft verfilmten „Schatzinsel“ von Robert Louis Stevenson, der sein Buch mit den Worten beendete: „Der Rest des Schatzes liegt, soweit mir bekannt, immer noch dort, wo Flint ihn begraben hat…“

Die Qualität der Serie ist allerdings nicht mehr die beste, ich würde sagen so etwa in VHS Qualität, was mich persönlich nicht stört und die, die diese Serie damals geschaut haben wohl auch nicht. Ich glaube aber für neue Zuschauer wird das ärgerlich sein, daher erwähne ich das hier kurz. Trotz dessen ist die Serie aber absolut sehenswert und ein Genuss, ich kann sie euch trotz nicht perfektem Bild sehr empfehlen.

Episoden:

01. Die Karte (The Map)

02. Mann über Bord (Mutiny)

03. Santa Anna (Island Of The Damned)

04. Ankunft in Jamaika (Jamaica)

05. Belastende Beweise (Manhunt)

06. Das Piratennest (The Crow’s Nest)

07. Das große Feuer (Fugiti ves)

08. Die Grube der Verdammten (In Chains)

09. Das Schlafkraut (Spanish Gold)

10. Ende eines Traumes (Treasure Island)

8,5 von 10 Piratenschätzen