Die Rückkehr der Musketiere ist ein Film mit u.a. Michael York, Oliver Reed, Christopher Lee, Richard Chamberlain und Frank Finlay von Pidax Film aus dem Jahr 1989.

Die Rückkehr der Musketiere: Es ist lange her, dass D’Artagnan, Athos, Porthos und Aramis den legendären Spruch „Einer für alle – alle für einen!“ das letzte Mal ausgesprochen haben. Zwanzig Jahre sind seither ins Land gezogen und die vier Musketiere sind ihre eigenen Wege gegangen. D’Artagnan arbeitet mittlerweile für Kardinal Mazarin, der ihm einen gefährlichen Auftrag gibt: er soll den englischen König Charles I. vor der Hinrichtung retten. Diese Herausforderung will D’Artagnan nicht alleine meistern und so reaktiviert er zunächst zwei seiner drei ehemaligen Mitstreiter. Es ist der beginn einer Reihe von atemberaubenden Abenteuern, die die vier Fechtkünstler wieder eng aneinander schweißen. Die Freundschaft droht jedoch zu zerbrechen, als die schöne Spionin Justine den vier Herren den Kopf verdreht …

Mit „Die Rückkehr der Musketiere“ präsentiert Pidax den packenden Abenteuerfilm erstmals im deutschsprachigen Raum in HD-Bildqualität. Mit diesem Film setzt Richard Lester seine 1974 entstandene erste Adaption des berühmten Klassikers von Alexandre Dumas gelungen fort. Ein spannendes wie ebenso unterhaltsames Mantel-und-Degen-Abenteuer, dessen Besetzung Seinesgleichen sucht: die Liste der Stars, die hier in den Haupt- und Nebenrollen agieren, scheint unendlich lang zu sein und macht diese Produktion daher für jeden Cineasten zu einem zeitlosen Vergnügen. Zu sehen sind u. a. Michael York, Oliver Reed, Frank Finlay, Richard Chamberlain, Geraldine Chaplin, Kim Cattrall und Christopher Lee. Dem Regisseur gelingt dabei, was selten ist: eine Fortsetzung, die den vorherigen Teilen in nichts nachsteht.

8,5 von 10 glänzenden Degen