Die Römer: Politik und Wirtschaft mit Legionen ist ein Buch von Frankfurter Allgemeine Buch vom 22. Oktober 2018.

Die Römer: Politik und Wirtschaft mit Legionen Albert Stähli

Herausgeber: Frankfurter Allgemeine Buch

Auflage Nr. 1 (22.10.2018)

Gebundene Ausgabe: 224 Seiten

Die Römer: Politik und Wirtschaft mit Legionen: In seinem neuesten Buch untersucht Albert Stähli das Werk und Wirken der römischen Kaiser daraufhin, was aktuelle Staats- oder Unternehmenschefs von ihnen lernen können. Im Mittelpunkt stehen Staatspolitik und Menschenführung, was wir heute mit dem Begriff “Leadership” zusammenfassen. So sicherten, trotz starker Zerreißkräfte, die auf Augustus (31 v. Chr.) folgenden Cäsaren und die von ihnen befohlene Pax Romana rund 250 Jahre lang den Frieden nach innen. Dabei standen sie Streitkräften vor, die als wichtige Stabilisatoren die Integration und Romanisierung der fremden Völker erfolgreich begünstigten. “Die Römer” sind der zweite Band einer Trilogie, die im Frühjahr 2018 mit “Die Griechen” begann und 2019 mit “Die Perser” ihren Abschluss finden wird.

Von Kaisern lernen: Lesen Sie über eine ebenso lehrreiche wie aufregende Geschichte! Für alle historisch Interessierten und alle, die mit Blick auf die Gegenwart fundiert mitreden möchten. Leadership von der Pike auf, eingängig und lesenswert.