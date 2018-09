Die Putin-Interviews: Die vollständigen Abschriften ist ein Buch aus dem Kopp Verlag vom 23. August 2018.

Die Putin-Interviews: Die vollständigen Abschriften: Die Putin-Interviews sind das Ergebnis von mehr als einem Dutzend Gesprächen, die der Oscar-prämierte Regisseur Oliver Stone über einen Zeitraum von 2 Jahren hinweg mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin führte. Noch nie zuvor hat der russische Präsident einem westlichen Gesprächspartner ein so langes und dermaßen ausführliches Interview gegeben. Kein Thema bleibt ausgespart. Das erste Interview fand statt, als Stone in Moskau den NSA-Whistleblower Edward Snowden aufsuchte, das letzte nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten.

Als Reaktion auf Stones Fragen spricht Putin über die russisch-amerikanischen Beziehungen, über den Vorwurf, der Kreml habe sich in die amerikanischen Präsidentschaftswahlen eingemischt, über Russlands Beteiligung an Konflikten in Syrien, der Ukraine und andernorts. Putin spricht über seinen Aufstieg zur Macht und über sein Verhältnis zu den US-Präsidenten Clinton, George W. Bush, Obama und Trump. Es sind persönliche, provokante und manchmal auch surreal wirkende Gespräche.

Im Grunde ist dies Buch wie eine Biografie von Putin, denn die Interviews zeigen den Menschen und den Politiker ganz genau. Man erkennt wie aus dem kleinen Jungen dieser Politiker wurde, was ich beeindruckend fand. Es war richtig spannend diese Interviews zu lesen und man merkt wie gewandt er mit Worten umgehen kann. Ich kann euch sehr empfehlen hier einmal reinzuschauen, hier lernt man Putin näher kennen als in allen Medien.

9,0 von 10 gut geführten Interviews