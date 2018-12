Die Purpurnen Flüsse ist eine Serie von Edel Germany GmbH aus dem Jahr 2017.

Blu-ray, Freigegeben ab 12 Jahren

Laufzeit: 381 Minuten

Olivier Marchal, Erika Sainte, Ken Duken, Nora Waldstätten

Französisch, Deutsch

Die Purpurnen Flüsse: Wann immer sich außergewöhnliche, bizarre Mordfälle ereignen, werden Pierre Niémans (Olivier Marchal) und seine Partnerin Camille Delaunay (Erika Sainte) gerufen. Die beiden erfahrenen Ermittler arbeiten für das „Zentralbüro für Gewaltverbrechen“ und werden in die entlegensten Regionen Frankreichs entsendet, um komplexe Fälle zu lösen, welche die örtlichen Polizeibehörden überfordern. Und jeder Fall hat eine mystische Anmutung basierend auf regionalen Mythen oder vergessenen Bräuchen. Angelehnt an seinen gleichnamigen Bestseller, schickt Jean-Christophe Grangé seinen furchtlosen Helden Pierre Niémans in dieser Miniserie erneut auf eine nervenaufreibende Jagd nach dem Bösen. Die packenden Thriller zeigen eine Welt voll von grausamen Kriminalfällen, sadistischen Mördern, schauderhaften Ritualen und mysteriösen Vorfällen.

Ich habe so dunkler Erinnerungen an den Film Die Purpurnen Flüsse, dachte erst dies wäre eine Neuverfilmung, weil ich davon absolut nichts mitbekommen habe, dass es eine Serienverfilmung davon gibt. Ich musste dann gleich reinschauen und finde das sehr gelungen. Die beiden Ermittler passen gut zusammen obwohl sie sehr unterschiedlich sind und die Fälle, besonders der erste, sind richtig interessant und voller unvorhersehbaren Wendungen. Ich kann euch sehr empfehlen hier einmal selbst reinzuschauen, eine mehr als gelungene Serie.

9,0 von 10 bizarren Fällen