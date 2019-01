Die Protokollantin ist eine Serie mit u.a. Iris Berben, Peter Kurth und Moritz Bleibtreu von Constantin Film aus dem Jahr 2018.

DVD, Freigegeben ab 12 Jahren

Laufzeit: 287 Minuten

Iris Berben, Peter Kurth, Moritz Bleibtreu, Katharina Schlothauer, Timur Isik

Deutsch

Die Protokollantin: Freya Becker (Iris Berben) ist Protokollantin in einem Morddezernat. Tag für Tag hört und schreibt sie die Vernehmungen zu Verbrechen nieder – sie kennt sie alle, die Lügner und Trickser, die armseligen Selbstbetrüger und feigen Vertuscher. In Freyas Kopf hallen sie wider, die unzähligen Stimmen der Täter, ihre Geständnisse, die Berichte ihrer Taten. Sie lebt zurückgezogen und hat bis auf ihren Bruder Jo (Moritz Bleibtreu) kaum Kontakt zur Außenwelt, nachdem ihre Tochter vor elf Jahren verschwunden ist. Doch dann, an diesem einen Tag verändert sich Freya Becker. Etwas, das schon lange in ihr schwelt, bricht aus ihr heraus. Und all die Geschichten der Opfer und Täter beginnen, ihren Tribut zu fordern.

Ich sehe Iris Berben wirklich gerne, doch diese Serie ist irgendwie bisher völlig an mir vorbei gegangen, ich weiß nur, dass sie irgendwo im TV lief. Umsobesser, dass es diese nun auf DVD gibt und man diese nachholen kann, was ich in einem Rutsch getan hatte. Ich fand die Story auch spannend, wenn auch etwas weit hergeholt, das würde so vermutlich nie passieren, dass eine Protokollantin auf eigene Faust ermittelt. Wenn aber, würde das vermutlich ähnlich ablaufen, also was ich damit sagen will: In diesem weit hergeholten fand ich das handeln authentisch und Iris Berben spielt ihre Rolle einfach hervorragend, da müsst ihr unbedingt reinschauen.

9,0 von 10 Verhören