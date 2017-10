Die Opalia Spiegelkarten: Grundlagen, Partnerschaft und Persönlichkeit

Heute gibt es zwei Pakete zu gewinnen, bzw. Du musst dich für eines der Pakete entscheiden. Diese bestehen aus den Opalia Spiegelkarten Grundlagen, Partnerschaft und jeweils dazu die Karten der Teilpersönlichkeit. Welches Set möchtest Du gewinnen?

Set 1

Die Opalia Spiegelkarten – Das Grundlagenarbeitsbuch: Wenn sich in uns ein Stimmengewirr bemerkbar macht, da wir uns durch Lebenssituationen angesprochen fühlen, die wir so gar nicht haben wollen, dann kann es sein, dass wir nicht wissen, wie wir uns sortieren und aus der innerlich brennenden Situation herausgehen sollen. Wir bestehen aus sogenannten Teilpersönlichkeiten, die sich alle miteinander ergänzend im Einklang befinden sollten. Weiß jede Teilpersönlichkeit in uns genau, welchen Dienst sie auszuführen hat, dann geht es uns gut und wir können produktiv für uns und unser Leben sorgen.

Die Opalia Spiegelkarten: Blick in unsere Teilpersönlichkeiten: Durch die langjährige Arbeit mit den unterschiedlichsten Klienten sind der Autorin Sabine Guhr-Biermann Verhaltensmuster aufgefallen, nach denen viele leben, die sich immer wieder wiederholen. Mit der Zeit wurden ihr die Parallelen immer transparenter, so dass sie die daraus resultierenden Lösungsmöglichkeiten für jedermann verständlich auf den Punkt bringen wollte. Gerade das Arbeiten mit den innewohnenden Teil-persönlichkeiten gewinnt immer mehr an Wichtigkeit, so dass mittlerweile Viele Wert auf ihre geistige Seelenpflege legen und viel mehr auf sich selbst achten.

Set 2

Die Opalia Spiegelkarten – Das Partnerschaftsbuch: Wenn die einstige Liebe durch Unsicherheit in Hass umschlägt, da wir unseren Partner als Schmerzbringer identifizieren und ratlos sind, fühlen wir uns hilflos ausgeliefert. Wir wissen dann oftmals nicht mehr, was wir noch tun können, um innerlich Frieden zu finden. Die Problematik Beziehung lässt uns in unseren Alltag nicht zur Ruhe kommen.

