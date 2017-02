Die Olsenbande: Nach einem Knastaufenthalt von zwei Jahren kehrt Kleinganove Egon Olsen in die Freiheit zurück. Seine Kumpane Benny und Kjeld weiht er in seinen nächsten „todsicheren“ Plan ein: Die Drei wollen einen Schatz aus dem Kopenhagener Museum entwenden.

Ich denke die Olsenbande kennt beinahe jeder von euch. Ich liebe diese Filme seit meiner Kindheit. Damals kamen sie immer in den dritten Kanälen am Samstag oder Sonntag. Die perfekte Nachmittagsbeschäftigung. Vorhin stöberte ich bei maxdome rum um mal zu schauen was ich hier während der Arbeit nebenbei laufen lassen kann und habe entdeckt, dass maxdome einige Filme der Bande im Programm hat. Unter anderem auch diesen aller ersten Teil von 1968. Ich liebe diesen Film einfach, die Jungs in Hochform, jung, dynamisch, witzig, jeder der sie kennt weiß was ich meine, es ist einfach ein großes Vergnügen zuzuschauen und man kann die Filme immer schauen, das ist das Besondere. Egal wie oft man sie schon gesehen hat, es macht immer wieder Spaß. Wer also einen maxdome Account hat, kann ja mal wieder reinschauen. Viel Spaß dabei.