Die neue Lust an der Arbeit: Wie Sie mit Genuss bessere Leistungen erzielen ist ein Buch aus dem Campus Verlag vom 8. März 2018.

Die neue Lust an der Arbeit: Wie Sie mit Genuss bessere Leistungen erzielen: Wir verbringen etwa ein Drittel unserer Lebenszeit damit, unserem Beruf nachzugehen. Schade um jeden Tag, der nicht wirklich Spaß macht! Dabei müssen traumhafte Arbeitsbedingungen nicht länger ein Traum bleiben. Es liegt an uns selbst, sie herbei-zuführen. Susanne Westphal zeigt in ihrem neuen Buch, wie genau das gelingt. Dabei ist wichtig, dass vier Komponenten zusammenkommen: Wir müssen tun, was wir 1. besonders gut können, was uns 2. begeistert, was 3. anderen nutzt und was 4. zu unserem Leben passt. Dank Westphals zahlreicher Tipps kann man sich den Arbeitsalltag erleichtern und verschönern – damit man nicht länger das Gefühl hat, im Büro wertvolle Lebenszeit zu verschwenden. So gestalten Sie sich selbst ein erfülltes Berufsleben!

Ich habe über genau dies Thema schon lange nachgedacht. Ich diskutiere auch oft mit Menschen über Jobs und Zufriedenheit und bekomme immer wieder mit wie unzufrieden diese sind. Ich selbst liebe meinen Job, ich freue mich jeden Tag diesen zu machen und arbeite daher auch meistens weit über 10 Stunden am Tag. Viele machen das nicht, viele hassen ihren Job und ich sage dann immer, dass jeder in Deutschland zu jeder Zeit die Chance hat das zu tun was ihm Spaß macht. Natürlich kann das erst einmal bedeuten, dass man auf Dinge verzichten muss, aber ehrlich gesagt verzichte ich lieber auf Materielle Dinge als auf meinen Spaß bei der Arbeit. Denkt mal darüber nach. Dieses Buch hat einen ähnlichen Ansatz, es beschreibt wie man durch Spaß eben auch bessere Leistungen erzielen kann. bist Du unzufrieden kann ich dir dieses Buch sehr empfehlen.

8,5 von 10 richtig tollen Arbeitsstellen