Die Nachtflüsterer – Das Erwachen (Nachtflüsterer-Reihe, Band 1) ist ein Hörbuch von der Hörverlag vom 28. Januar 2019.

Die Nachtflüsterer – Das Erwachen (Nachtflüsterer-Reihe, Band 1): Es ist 1:34 Uhr. Alle Welt schläft. Bis auf Elena, Matt und Tima. Sie wissen nicht, warum sie jede Nacht um diese Zeit aufwachen, und sie können nichts dagegen tun. Nach und nach offenbaren sich ihnen ihre besonderen Gaben: Sie sind Nachtflüsterer und können jede Sprache verstehen, sogar die der Tiere. Doch die Tiere sind in Gefahr, eine seltsame Melodie lockt sie ins Verderben. Gelingt es Elena, Matt und Tima, die tödliche Bedrohung aufzuhalten?

Als ich gesehen habe, dass Oliver Rohrbeck dieses Hörbuch spricht musste ich mir das besorgen, denn ich liebe seine Stimme. Oliver Rohrbeck begeistert mich schon seit ich ein Kind bin als Sprecher der Drei Fragezeichen und ich höre mir eigentlich alles an was er spricht oder liest. Auch in diesem Hörbuch begeistert er mich einfach einmal mehr. Er könnte mir das Telefonbuch vorlesen und ich würde es mir anhören. Gott sei dank ist dieses Hörbuch aber viel besser als ein Telefonbuch und ich kann insgesamt sagen: Hier passt alles, daher meine klare Empfehlung.

8,5 von 10 Gut gelesenen Hörbüchern