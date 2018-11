Die Mittelmeerreise ist ein Hörbuch aus der Hörverlag vom 12. November 2018.

2 Bewertungen Die Mittelmeerreise Hanns-Josef Ortheil

Herausgeber: der Hörverlag

Auflage Nr. 0 (12.11.2018)

Die Mittelmeerreise: Im heißen Sommer des Jahres 1967 geht Hanns-Josef Ortheil zusammen mit seinem Vater auf große Fahrt. Sie führt auf einem Frachtschiff von Antwerpen durch die Meerenge von Gibraltar ins Mittelmeer und weiter bis nach Griechenland und Istanbul. Mit an Bord ist – vom Steward bis zum Kapitän – eine ganze Gesellschaft im Kleinen. Und auch die Angst fährt im Bauch dieses Ungetüms aus Eisen und Stahl, das auf hoher See in schwere Stürme gerät, beständig mit. Der junge Autor begegnet dem auf seine Weise: er beobachtet, reflektiert, schreibt. Immer reichhaltiger und intensiver wird die abenteuerliche Reise in unbekannte Gewässer, weit über frühere Ideen und Fantasien hinaus: der große Roman einer Odyssee ins Erwachsenenleben.

Der Autor Hanns-Josef Ortheil liest sein Buch hier selbst, normalerweise habe ich damit keine guten Erfahrungen gemacht und bin da immer skeptisch, es hat meistens was von “Geld sparen” zudem finde ich es angenehmer mir Hörbücher danach auszuwählen wessen Stimme ich interessant finde. Von Hanns-Josef Ortheil war ich allerdings überrascht, er klingt ähnlich wie Peter Matić, der Synchronstimme von Ben Kingsley. Das hat mir extrem gut gefallen. Außerdem liest der Autor das sehr authentisch, ich weiß gar nicht genau wie ich das beschreiben soll, es macht einfach Spaß seiner Geschichte zu lauschen, die im übrigen auch noch hochinteressant ist, ich kann euch sehr empfehlen hier einmal selbst reinzuhören.

9,0 von 10 gigantischen Frachtschiffen