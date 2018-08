Die mit den Sternen tanzen: Meditation konkret ist ein Buch aus dem Verlag Info 3 vom 28. Mai 2018.

Die mit den Sternen tanzen: Meditation konkret: Rom, Osterzeit, Saal in einem alten Haus an der Via Tevere hinter einer knarrenden Holztür. Hier macht ein Kreis junger und älterer Menschen die ersten Schritte auf dem Weg in die Eurythmie. In 21 Begegnungen tun die sehr unterschiedlichen Charaktere nicht nur erste Schritte in dieser neuartigen Bewegungskunst, sondern erarbeiten sich unter Anleitung von Meister Johannes auch die großen Kulturgeschichtlichen und spirituellen Zusammenhänge der Tanzform. Peter Sloterdijk und so manche andere philosophische Größe kommen dabei ebenso zu Hilfe wie Michael Jackson. Anspielungsreich, mit Humor und Konsequenz ist dieser Roman eine ungewöhnliche, unterhaltsame und nicht zuletzt lehrreiche Einführung in die Meditation der Lauteurythmie.