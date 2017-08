Die Meinung der anderen: Wie sie unser Denken und Handeln bestimmt ist ein Buch aus dem Siedler Verlag von 2017.

Die Meinung der anderen: Wie sie unser Denken und Handeln bestimmt: Das Cover und auch der Titel legen ja nahe, dass es um Bewertungen im Internet geht, daher hatte ich ein Interesse in dieses Buch hinein zu schauen. Meinungsbildung und -Beeinflussung im Internet ist ja genau mein Thema, denn bei jeder Rezension die ich hier schreibe, wie auch diese, beeinflusse ich ja eure Meinung, bzw. versuche genau das eben nicht zu tun. Ich versuche ein für mich interessantes Thema so zu gestalten, dass ihr euch eventuell auch dafür interessiert, okay, im Grunde ist das schon Beeinflussung. Aber ich zwinge euch nicht meine Meinung auf. Eure Meinung ist also nicht von meiner abhängig, das wollte ich damit sagen.

Leider geht es in diesem Buch nur in einem kleinen Teil darum, das hätte ich mir umfangreicher gewünscht, denn das ist das was das Buch für mich aussagt zu sein. Insgesamt bin ich zufrieden und fand den „Rest“ auch okay, ich hab es überflogen, mein Interesse galt aber oben erwähnten und das kam leider etwas kurz. Am besten ihr schaut einfach selbst mal rein und macht euch ein eigenes Bild, gerade wenn Du Interesse hast vielleicht Menschen positiv zu beeinflussen bist Du bei diesem Buch genau an der richtigen Stelle.

7,5 von 10 Rezensionen im Internet