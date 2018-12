Die linke Hand Gottes ist ein Fim mit u.a. Humphrey Bogart von Pidax film aus dem Jahr 1955.

Die linke Hand Gottes: 1944. US-Kampfpilot Jim Carmody (Humphrey Bogart) muss in China notlanden und gerät in die Gefangenschaft eines chinesischen Generals. Drei Jahre später gelingt ihm die Flucht und Carmody schlüpft in einer katholischen Missionsstation unter. Dort hält man ihn für einen lange erwarteten Pater. Die Täuschung gelingt, aber eines Tages entdeckt die chinesische Armee den Geflohenen. Der Pilot bietet dem chinesischen General ein Würfelspiel an: Freiheit oder fünf Jahre Gefangenschaft . Wie werden die Würfel fallen?

„Die linke Hand Gottes“ ist ein Drama mit großartiger Besetzung. Humphrey Bogart, Gene Tierney, Lee J. Cobb, Agnes Moorehead und E.G. Marshall geraten in eine originelle christliche Mission im chinesischen Hinterland. Humphrey Bogart in ungewöhnlicher Kostümierung, dazu die aparte Schönheit Gene Tierneys, Cobb als chinesischer General und Victor Sen Yung (der Hop-Sing aus „Bonanza“) in einer Nebenrolle. 1955er-Abenteuerkino made in Hollywood unter der Regie von Edward Dmytryk („Die Caine war ihr Schicksal“, „Das Land des Regenbaums“).

7,0 von 10katholischen Missionsstationen