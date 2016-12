Die Legende vom Heiligen Trinker (DVD) (SchröderMedia) (1988)

Was ist Die Legende vom Heiligen Trinker eigentlich genau?

Andreas lebt schon seit Jahren unter den Seine-Brücken von Paris und ist längst zum Säufer geworden. Ein geheimnisvoller Unbekannter schenkt ihm eines Tages 200 Francs, die er, wenn er sie nicht so dringend braucht, der heiligen Therese stiften soll. Das ist auch Andreas‘ ernste Absicht. Doch immer, wenn er sich Sonntags aufmacht, um zur Kirche zu gehen kommt ihm etwas in die Quere…

Ich bin ein großer Rutger Hauer Fan und freue mich immer, wenn mal ein Film auf DVD veröffentlicht wird, den es bisher noch nicht gab. Wie eben Die Legende vom Heiligen Trinker aus dem Jahr 1988. Der Film hat also schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ist aber nach wie vor sehr sehenswert und unterhaltsam. Rutger Hauer schafft es diesem Trinker so viel Leben einzuhauchen, so viel Persönlichkeit, wie es wohl nur ganz wenige Schauspieler geschafft hätten. Auch die Geschichte um ihn war bedrückend, traurig und irgendwie, ach ich kann es gar nicht genau beschreiben, man sollte ihn schon selbst einmal gesehen haben. Wer auf Filme steht bei denen man etwas ins Nachdenken kommt, sollte hier auf jeden Fall mal reinschauen, wer Rutger Hauer mag sowieso.