Die Kunst, sich und andere zu verstehen: Jeder Mensch spricht für sich: sein Aussehen, sein Verhalten, seine Gesten und sein Wesen sind einzigartig. Und an diesen Dingen können wir bei genauerem Hinsehen erkennen, wer dieser Mensch wirklich ist. Dieses Buch hilft dabei, unsere Wahrnehmung zu schulen und bringt uns bei, über das Aussehen und das Verhalten unseres Gegenübers die Menschen besser zu erkennen und zu verstehen. Praktische Menschenkenntnis ist eine gelebte Fähigkeit, die dabei hilft, souveräner mit anderen umzugehen und sich besser auf andere Menschen einzulassen. Kurt Tepperwein lädt aber nicht nur dazu ein, seine Mitmenschen besser zu entschlüsseln. Wir reagieren auf jeden Menschen völlig unterschiedlich, und daher lässt er uns analysieren, warum uns etwas Bestimmtes an dem Menschen aufgefallen ist oder was uns dessen Verhalten sagt. Er lädt ein zur Selbsterforschung und Selbsterkenntnis, zu einem wirklichen Verstehen des eigenen Ich durch die Reflektion mit dem Gegenüber.

Naja, Facereading, es wird viel erklärt, aber wenig gezeigt. Die Bilder auf dem Cover sind auch beinahe die einzigen Gesichter in diesem Buch, es gibt noch einige wenige, die aber nur die verschiedenen Formen von Bärten zeigt, was das angeht bin ich etwas enttäuscht. Andererseits hat das Buch vieles anderes interessantes zu bieten, zwar auch vieles was langweilig oder uninteressant ist wie zb. die verschiedenen Regionen der Finger. Interessant sind so Dinge wie das Händeschütteln. Das Händeschütteln sagt viel über den Menschen aus, ich fand das sehr interessant und so hat das Buch seine Highlights, aber eben auch seine Tiefen. Man kann es lesen und die für sich interessanten Dinge herausziehen.