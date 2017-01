Die Konferenz der Osterhasen: Die jährliche Konferenz der Osterhasen endet mit einer skandalösen Entdeckung: Ein kleiner rebellischer Hase widersetzt sich doch tatsächlich den Vorgaben der Konferenz und malt, was ihm gefällt. Und das Ganze auch noch zusammen mit seinen tierischen Freunden, die alles sind außer Osterhasen! Das Entsetzen ist groß, und der Fall nicht ganz einfach … Eine aufregende Geschichte über einen kleinen Osterhasen, von dem die Großen noch so einiges lernen können.

In einigen Wochen steht auch schon wieder Ostern vor der Tür, ein passendes Kinderbuch dazu hat man mit Die Konferenz der Osterhasen. Gerade im Bezug auf Ostern fand ich es voll süß, nicht schwer zu verstehen und schöne Bilder, also sehr gut zum vorlesen für unsere ganz kleinen geeignet. Mehr gibts im Grunde auch schon gar nicht mehr zu sagen, ich kann es allen empfehlen, die ganz kleine Kinder haben, jeden Abend etwas darauf vorlesen, bzw. die Geschichte eignet sich super für einen Abend und ganz gewiss werden eure Kinder sie so toll finden, dass man sie bis Ostern noch einige Male lesen darf.