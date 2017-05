Die Klasse von 1999: Im Jahre 1999 sind die amerikanischen Schulen in der Hand von skrupellosen Jugendbanden. Diese kontrollieren auch die umliegenden Gebiete der Schulen. Unterricht ist kaum noch möglich. Deshalb engagiert die Kennedy High-School in Seattle drei Cyborgs, die fortan den Unterricht gestalten sollen. Doch schon nach kurzer Zeit wird klar, dass die ehemaligen Militär-Cyborgs über das Ziel hinausschießen, und immer mehr Schüler umbringen. Jetzt liegt es an dem kürzlich aus dem Gefängnis entlassenen Coby Culps, den Mördermaschinen Einhalt zu gebieten…

Die Klasse von 1984 habe ich extra gestern noch geschaut, weil Die Klasse von 1999 jetzt ein Blu-ray Release bekomme hat. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich etwas hin- und hergerissen bin, denn als Thriller fand ich Die Klasse von 1984 spitzenmäßig. Die Klasse von 1999 ist das nicht, der Film hat so viel mit dem „Alten“ nicht zu tun, im Grunde ist das hier einfach nur ein Science-Fiction Trash Film, aber nach der Art wie ich sie liebe. Cyborgs, die ausrasten und eigentlich auch keine Lehrer sind, sondern Killermaschinen und der typische 80er Jahre Look, wenn der Film auch von 1990 ist. Der Film war absoluter Trash und ich hatte jede Sekunde meinen Spaß an dieser Absurdität, die sich Film nennt. Von der ersten Szene bis zu letzten top Unterhaltung. Fans von Trashfilmen kann ich also nur empfehlen mal reinzuschauen, wer eine ernsthafte Fortsetzung von Die Klasse von 1984 sucht wird enttäuscht werden.

