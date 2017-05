Die Kanonen von Navarone: Einer der erregendsten Action-Filme, die je gedreht wurden. Im 2. Weltkrieg hat die deutsche Armee tief in die Felsen eines Küstenberges eine unangreifbare Festung mit riesigen Kanonen gebaut. Die Kanonen von Navarone haben totale Kontrolle über einen strategisch wichtigen Kanal in der Ägäis. Deshalb müssen sie von den Alliierten zerstört werden. Man bildet ein Spezial-Kommando mit dem Bergsteiger Keith Mallory (Gregory Peck), dem Sprengstoffexperten Corporal Miller (David Niven), dem Widerstandskämpfer Andrea Stavros (Anthony Quinn) und dem britischen Major Franklin (Anthony Quayle). Geführt von Mallory, verfolgt das Ziel, die Kanonen von Navarone zu zerstören. Ein Film von unglaublicher Spannung, der jeden in seinen Bann zieht.

Zunächst einmal muss ich feststellen ist das ein mega gut besetzter Film für damalige Zeiten. Alles Top Stars, besser ging es kaum. Grund mir diesen Film also endlich mal anzusehen, ich hatte ihn auf dem Flohmarkt gefunden. Weit über zwei Stunden geht er, ich liebe solche langen Filme, allerdings tat die Länge diesem Film nicht gut. Ich fand vieles in der Mitte des Filmes langweilig und nicht weiter bedeutend für den Film, beinahe wäre ich eingeschlafen. Ein Kumpel hat mitgeschaut, der ist zwischendurch 30 Minuten raus zum telefonieren und hatte keine Schwierigkeiten dem Film dann zu folgen. So langweilig wie die Mitte war, so spannend war auch das Ende, also dann packt der Film nochmal ordentlich was raus. Wenn man dann bedenkt wie alt er ist und sich dann die Effekte anschaut ist das schon ein Highlight der Filmgeschichte, er hätte nur etwas kompakter sein müssen, was aber kein Grund ist ihn nicht zu sehen, ich denke er gehört auf jeden Fall in jede Liste der Filme, die man noch schauen muss, von daher… viel Spaß dabei.

