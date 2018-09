Die Heilkraft der Zirbe ist ein Buch aus dem Kopp Verlag vom 23. August 2018.

Die Heilkraft der Zirbe Constanze von Eschbach

Herausgeber: Kopp Verlag

Auflage Nr. 1 (23.08.2018)

Taschenbuch: 157 Seiten

Die Heilkraft der Zirbe: Dort, wo kein anderer Baum mehr gedeihen kann, im Hochgebirge der Alpen in 2000 Metern Höhe, ist die Zirbe zu Hause. Ein bewundernswerter Baum, extrem frosthart und unempfindlich gegenüber allen Unbilden der Witterung. Die Zirbe ist die Königin der Alpen. Das duftende, rötlichbraune Holz der Zirbe wird als Lichtholz bezeichnet: Zum einen, weil die Bäume viel Licht zum Gedeihen brauchen, zum anderen, weil ihrem Holz aufgrund der gespeicherten Sonnenenergie positive Eigenschaften für unser Wohlbefinden zugeschrieben werden.

Das ätherische Öl des Nadelbaums stärkt unser Immunsystem und fördert einen erholsamen Schlaf. Aus Zirbenholz gefertigte Möbelstücke geben den Räumen eine besonders angenehme und wohltuende Atmosphäre. Unser Körper reagiert auf die positive, beruhigende Energie, die dieses Holz ausstrahlt. Ein Zirbenholzbett verbessert die Schlafqualität und mindert störende Einflüsse. Besonders schlafempfindliche und gestresste Menschen profitieren von dieser Wirkung.

Es ist noch gar nicht so lange her, dass ich was über den Zirbebaum gelesen habe, fand ich interessant, weil dieser gar nicht so oft vorkommt wie man denkt, auch nur in den Alpen. Vom Geschmack und Aussehen sind die Kerne zb. so ähnlich wie Pinienkerne. Ich hatte auch mal über die heilende Wirkung gehört, aber dann nicht wirklich etwas fundiertes dazu gefunden. Ich war also überrascht dieses Buch dann zu sehen. Das Buch ist schon cool, so klein und doch so viele Infos darin verpackt. Perfekt für den ersten Einblick in einen der interessantesten Baumarten die es gibt.

7,5 von 10 heilenden Bäumen