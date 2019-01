Die Gruft des Grauens – The Grave of Vampires ist ein Horrorfilm mit u.a. Wiliam Smith und Michael Pataki von Studio Hamburg Enterprises (aberle-media) aus dem Jahr 1972.

Die Gruft des Grauens – The Grave of Vampires: Es ist Mitternacht als Leslie und Paul die Party einer Freundin verlassen. Ihr Weg führt sie am alten Friedhof vorbei, auf dem sie als Kinder gespielt haben. – Doch plötzlich öffnet sich die Gruft eines Mörders. – Am nächsten Morgen steht die Polizei vor einem Rätsel. Man findet Paul ermordet und Leslie vergewaltigt auf. Leutnant Mason versucht den Fall aufzuklären, doch auch er wird ermordet… Monate später bringt Leslie ihren Sohn James zur Welt. Jeder, der mit ihm in Berührung kommt, findet ein grausames Ende. Leslie kann es nicht glauben, sie hat einem Vampir das Leben geschenkt.

Man habe ich lange keine Vampirfilme mehr gesehen. Irgendwie hatte ich mal wieder Lust auf einen und habe diesen hier entdeckt. Einen alten Trash Klassiker aus den 70er Jahren, sowas sehe ich ja unglaublich gerne. Erstmals uncut: Neue Abtastung aus 2017 – Die beste jemals erhältliche restaurierte Fassung. Der Film war jahrelang indiziert und ist jetzt wieder frei erhältlich! ich fand ihn von der Story auch richtig gut. Mal was anderes, nur das er indiziert war kann ich nicht verstehen, so blutig und ekelig war er nun nicht, da kenne ich ganz andere Filme. Für Fans des Genres ist er aber gut, schaut unbedingt mal rein.

8,0 von 10 gruseligen Vampiren