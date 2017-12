Die große Wahrburg/Egert Kalorien-&-Nährwerttabelle ist ein Buch aus dem TRIAS Verlag von 2017.

Die große Wahrburg/Egert Kalorien-&-Nährwerttabelle: Kein Wiegen, kein Umrechnen- einfach nachschlagen. Einzelne Käsescheiben oder Weintrauben abwiegen, um den Kaloriengehalt pro Portion zu errechnen? Nicht nötig! Denn diese Tabelle liefert Ihnen die Nährwertangaben für 1 Portion und 100g eines Lebensmittels auf einen Blick. Übersichtlich gegliederte Lebensmittelgruppen, die praktische Griffleiste und das farbige Leitsystem erleichtern Ihnen das schnelle Auffinden.

Das ist ein Buch, dass eigentlich in keinem Haushalt fehlen darf, zumindest nicht in denen bei denen man sich gesund ernährt, in dem man Kalorien zählt. Ich selbst mache das auch hin und wieder, um einen Überblick zu bekommen und finde es nervig wenn man jedes Teil im Internet nachschauen muss. Zweifellos gibt es diese Infos dort auch alle kostenlos, aber in diesem Buch findet man sie eben schneller und hat alle zentral an einer Stelle.

Grundnahrungsmittel und Markenprodukte: Neben einer Vielzahl an alltäglichen Lebensmitteln zeigen hier auch Actimel, Duplo, Pizza und Co, was ihn ihnen steckt.

Über 25 000 Nährwerte: Neben Kalorien, Fett und Fettsäuren, Kohlenhydraten, Eiweiß, Vitaminen und Mineralstoffen finden Sie hier auch die Energiedichte – DAS Maß beim Abnehmen.

Vegetarisch und Vegan: Für alle, die es „ohne Tier“ mögen, gibt es eine extra Rubrik für vegetarische und vegane Produkte.

8,5 von 10 Kalorien