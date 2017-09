Die große Schuhparade ist ein Kinderbuch von der Michael Neugebauer Edition aus dem Jahr 2017.

Die große Schuhparade: Katze, Maus, Schwein, Elefant, Ente und viele andere Tiere sind munter unterwegs. Als Gefährt dient jedem sein eigener, ihm ganz persönlich angepasster Roll-Schuh. Und woher sie jeweils kommen, wohin sie wollen? Dies wird in schalkhaften Limerick-Versen vergnüglich und rhythmisch erzählt.

Ein gar nicht mal so doofes Buch, das Kindern eine ganze Menge beibringen wird. Zum einen hat es witzige Zeichnungen parat zum anderen zeigt es Kindern was ein Limerick ist. Ich liebe Limericks und habe früher selbst welche geschrieben. Ich finde es klasse, dass ein Verlag versucht unsere Kleinen dafür zu begeistern und ich wette, wenn man diese hier gelesen hat versucht jedes Kind selbst einen zu sagen. Besonders witzig, wenn Eltern dabei helfen. Die Limericks in diesem Buch sind okay, allerdings ist bei fast allen das letzte Wort identisch mit dem aus der ersten Zeile, für Erwachsene wirkt das etwas einfallslos, für Kinder wirds reichen. Am besten ihr macht euch mal selbst ein Bild drüber und schaut einfach mal rein.

7,5 von 10 witzigen Limericks