Die große Miss-Marple-Edition: Alle Kurzgeschichten in einer Box ist ein Hörbuch von der Hörverlag vom 29. Oktober 2018.

Die große Miss-Marple-Edition: Alle Kurzgeschichten in einer Box: Miss Marple ist in ihrem Element! Sie trifft sich einmal in der Woche mit Bekannten, sie erzählen sich ungelöste Kriminalfälle und gründen so den berühmten Dienstagabend-Club. Die alte Dame überrascht die anderen Teilnehmer mit ihrem scharfen Verstand. Ob es sich um eine blaue Geranie handelt, die Miss Marple auf die Spur des Mörders führt, oder ob sie einen Ehemann verdächtigt, seine Frau umbringen zu wollen: Sie ist allen immer eine Nasenlänge voraus …

Veredelte Gesamtausgabe mit Samthaptik. Gelesen von Ursula Illert.

Die Miss-Marple Krimis bringt man eigentlich immer mit älteren Frauen in Verbindung. Zumindest war das bei mir früher immer so. Grund dafür war meine Oma. Meine Oma hat alle Bücher von Agatha Christie gesammelt. Nicht nur gesammelt, sie hat das leidenschaftlich gerne gelesen. Ich kann mich noch erinnern wenn ich als Kind bzw. Jugendlicher immer ins Wohnzimmer kam, waren die Bände von Agatha Christie das erste was man sehen konnte, das hatte sie sehr schön präsentiert. Sie wollte auch das man das als erstes sieht.

Jahre später hatte ich selbst mal eines der Bücher gelesen und fand den Charme den diese Bücher haben richtig angenehm. Ich muss dann auch immer an meine Oma denken wie viel Spaß sie dabei hatte und wie viel Spaß ich heute damit habe, deswegen wollte ich unbedingt diese Box mit den Kurzgeschichten haben. Die Geschichten sind teilweise wirklich sehr kurz, immer ein paar Minuten und dennoch muss man aufpassen um der richtigen Lösung auf der Spur zu kommen. Ich fand die Aufklärungen dann von Miss-Marple richtig niedlich stellenweise. Ich verstehe nun noch besser warum meine Oma das so klasse fand. Ich kann euch nur empfehlen hier einfach selbst mal reinzuhören.

Wer es etwas länger von Agatha Christie mag, dem empfehle ich Auch Pünktlichkeit kann töten aus demselben Verlag: Sir Gervais ist für zwei Charaktereigenschaften bekannt, für seine Exzentrik und für seine Pünktlichkeit. Er hat Hercule Poirot in einem Brief seine Ermordung angekündigt, kümmere sich aber selbst um seine Sicherheit. Das kann der belgische Meisterdetektiv natürlich nicht auf sich sitzen lassen und fährt auf das Landgut, um mit dem Hausherrn zu sprechen. Doch Sir Gervais erscheint nicht zum Dinner. Für Poirot ist sofort klar: Ein Mörder läuft frei herum!

10 von 10 Detektiven