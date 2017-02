Die große Marschparade: 2CDs randvoll mit Marschmusik.

Ich weiß gar nicht wie ich anfangen soll. Ich habe früher als Kind immer gerne so ein Musikfest im Fernsehen gesehen, wo die Kapellen aus verschiedenen Ländern angetreten sind und Märsche gespielt haben. Ich komme aber nicht drauf wie das hieß, das habe ich so gerne gehört als Kind. Als Erwachsener hatte ich im letzten Jahr auf einem Flohmarkt aus Zufall eine Platte gefunden mit Marschmusik darauf und dachte mir, die nehme ich einfach mal mit. Irgendwie begeistert mich diese Musik auch heute noch. Zwar kann ich es nicht stundenlang hören, aber so zwischendurch ist das irgendwie interessant und löst in mir immer Motivation zum Arbeiten aus, wie gesagt, ich kann es nur schlecht beschreiben und wahrscheinlich hört sich das auch völlig behämmert an, aber bei Marschmusik kann ich zb. gut meine Wohnung putzen, hört doch einfach selbst mal rein, diese CDs lohnen sich, man bekommt eine ganze Menge geboten.