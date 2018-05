Die Geschichte der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft™ ist eine Dokumentation von Studio Hamburg Enterprises aus dem Jahr 2018.

Die Geschichte der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft™:Von der ersten WM 1930 in Uruguay bis heute nimmt Sie diese offizielle Chronik der FIFA mit auf eine dreistündige Reise zu den Höhepunkten aller FIFA Fußball-Weltmeisterschaften. Auch die deutschen Erfolge dürfen bei den Highlights der fast 90-jährigen WM-Geschichte nicht fehlen. Sehen Sie legendäre Spieleklassiker wie Deutschland-Italien oder Deutschland-England, erleben Sie magische WM-Momente auf und neben dem Spielfeld, bestaunen Sie die schönsten Tore, die größten Triumphe, irre Storys hinter den Kulissen, die nervenaufreibendsten Duelle im Elfmeterschießen und natürlich die stärksten Spieler aller Zeiten.

Die WM 2018 steht ja in wenigen Wochen an, freut ihr euch auch schon so sehr? Ich mich auf jeden Fall schon, ich habe mir vorgenommen jedes Spiel zu schauen, eine sportliche Leistung wird das werden. Aber Spaß beiseite, ich freue mich richtig drauf und entdeckte kürzlich diese DVD mit den Highlights zu den Weltmeisterschaften der FIFA. Das fängt an mit der Leistung von Pele und zeigt eben alle Besonderheiten der WM Geschichte. Wusstest Du zb. wer mit 43 Jahren ältester Spieler bei einer WM war? Wer der älteste Torschütze ist oder wer die meisten WMs gespielt hat? Diese Dokureihe zeigt das und noch viel mehr.Richtig schöne Bilder von den WM Spielen. Hat besonders bei den Spielen Spaß gemacht die man gesehen hat, in meinem Fall ist das alles seit 1990. Ich kann euch sehr empfehlen reinzuschauen.

