Die Gen-Diät: Ihren Stoffwechsel-Typ erkennen und endlich schlank werden ist ein Buch aus dem TRIAS Verlag von 2017.

Die Gen-Diät: Kennen Sie das: Ihre Freundin ist trotz täglichem Kuchenstück rank und schlank, während Sie trotz magerer Diätkost nicht abnehmen? Wie ungerecht – oder doch nicht? Denn die Erklärung ist so verblüffend neu wie einfach: Ihre Gene bestimmen Ihren ganz individuellen Stoffwechseltyp und legen damit fest, wie Sie Lebensmittel verarbeiten und welche Ernährungsform für Sie die richtige ist. Denn was Ihrer Freundin zur Bikinifigur verhilft, macht Sie lange noch nicht schlank.

Ich finde diesen neuen Ansatz recht interessant, ich muss auch ehrlich sagen, dass ich davon nun zum ersten Mal höre, von den verschiedenen Meta Typen und verblüfft bin das wir Menschen doch so unterschiedlich sind. Man muss, um dies Buch nutzen zu können, aber erst einmal zum Arzt gehen und den Meta Typ bestimmen lassen. Das ist im Grunde schnell gemacht, dann hat das Buch viel Wissen parat, wird dabei aber nie langweilig. Zudem gibt es dann noch eine Auswahl an Rezepten, die zwar hätten noch umfangreicher sein können, aber positiv ist zu erwähnen, dass für jeden Typ immer so ein paar Dinge dabei sind, man kommt also, sobald man weiß welcher Typ man ist ein paar Tage zurecht bevor man sich zb. im Netz weiter informieren muss. Schaut doch einfach mal rein, vielleicht hilft es euch beim abnehmen.

7,5 von 10 schlanken Figuren