Die gelbe Karawane ist ein Abenteuerfilm mit u.a. Wolfgang Preiss, Gilles Béhat und Gérard Chevalier von Pidax film aus dem Jahr 1974.

Die gelbe Karawane: Mit dem Auto auf den Spuren Marco Polos: In den frühen 1930er Jahren brechen zwei Teams von unterschiedlichen Orten aus auf, um auf alten Karawanenrouten durch Asien zu reisen. Georges-Marie Haardt leitet die erste Gruppe, die in Beirut startet, Victor Point die zweite, die aus entgegengesetzter Richtung in Peking beginnt. Schmale Wege, gefährliche Schluchten, scheinbar unüberwindbare Flüsse, Einheimische, die sich gestört fühlen und ein weites, nahezu unbesiedeltes Land warten auf die beiden Expeditionsteams.

Die spannende 13-teilige Serie basiert auf wahren Begebenheiten. Die Idee zur Expedition hatte damals ein enger Mitarbeiter des Autoherstellers Citroën. Das Drehbuch wurde auf Basis der Tagebuchaufzeichnungen damals Beteiligter verfasst. Die Abenteuerserie punktet zudem mit einer hervorragenden Besetzung: Wolfgang Preiss („Die 1.000 Augen des Dr. Mabuse“) führt die deutsche Darstellerliste an, während auf der französischen Seite unter anderem auch Coluche („Brust oder Keule“) zu sehen ist. …mehr lesen

Eine wirklich interessante Abenteuerserie, die auf wahren Begebenheiten beruht. Gerade das fand ich so spannend, weil man das Drehbuch nach den Aufzeichnungen geschrieben hat, verschiedene Dinge sind also wirklich so oder annähernd so passiert wie in dieser Serie. Mir hat das großen Spaß gemacht und ich hätte da durchaus noch ein paar Folgen mehr schauen können, schaut doch am besten selbst mal rein.

7,0 von 10 Wüstenautos