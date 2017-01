Die geheimnisvolle Insel / Mysterious Island: In einer Hexenküche unheimlicher Gefahren versuchen sieben Schiffbrüchige auf einer einsamen Insel zu überleben. All ihre Hoffnungen auf eine baldige Rettung werden zunichte gemacht, als ein Piratenschiff auftaucht und die Inselbewohner unter Feuer nimmt. Die Lage scheint hoffnungslos. Da wird das Piratenschiff plötzlich von einer gewaltigen Explosion erschüttert und versinkt mit seiner Besatzung. Unter Anleitung von Kapitän Nemo versuchen die Überlebenden das Piratenschiff zu heben. Aber Eile ist geboten, denn der Inselvulkan kann jeden Moment ausbrechen.

Ich liebe die Jules Verne Geschichten und kenne Die geheimnisvolle Insel / Mysterious Island natürlich schon lange. Was ich bisher noch nicht kannte war diese Verfilmung von 1961. Muss man sich einmal vorstellen, das liegt 56 Jahre zurück und der Film ist immer noch klasse, vor allem aber in einer klasse Qualität auf dieser Blu-ray. Am besten haben mir die Effekte gefallen, immer wenn man gegen große Tiere gekämpft hat, ob das nun die Krabbe am Anfang war oder die Biene im weiteren Verlauf des Filmes, was man damals rausgeholt hat war sehr beeindruckend. Einer der besten Abendteuer Filme überhaut in einer wirklich guten Verfilmung ohne große Stars, zumindest kannte ich keinen der Darsteller. Ich kann euch den Film sehr empfehlen, schaut unbedingt mal rein, es lohnt sich und er ist zu jeder Zeit extrem spannend, besonders am Ende, wenn der… aber das müsst ihr euch selbst ansehen.

