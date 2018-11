Die Geheimnisse des gesunden Schlafs: Ursachen für Schlafstörungen entdecken und auflösen ist ein Buch aus dem Verlag dielus edition vom 8. Oktober 2018.

Die Geheimnisse des gesunden Schlafs: Warum kann man sich auf Federkernmatratzen schlecht erholen? Warum leiden so viele Menschen mit Fibromyalgie an Schlafstörungen? Warum schlafen Frauen schlechter als Männer? Was ist HPU/KPU? Was kann man tun, um Ängste und Sorgen loszuwerden, die das Einschlafen verhindern?

Wir brauchen guten Schlaf, um fit, vital, gesund und gut gelaunt bleiben zu können. Stattdessen hat sich die nächtliche Regenerationszeit für viele von uns in eine Stressquelle verwandelt. Der dringend benötigte tiefe Schlaf will sich einfach nicht mehr einstellen. So ist Erholung nur selten möglich. Dabei ist es eigentlich ganz einfach, einen gesunden Schlaf zu finden. Erkennen Sie die Ursachen für Ihre Schlafstörungen und beseitigen Sie sie.

Ein interessantes Buch für alle die unter Schlafstörungen leiden. Auch ich litt darunter bis vor kurzem. Mein Problem waren ab und an Krämpfe in der Wade in der Nacht. Es stellte sich heraus, was auch in diesem Buch steht, Es waren Mängel verschiedener Vitamine. Seit ich das abgestellt habe schlafe ich wieder richtig gut. Das ist aber nur eines von sehr vielen Problemen, das uns den Schlaf kosten kann. Das Buch zählt sie alle auf und hat auch für alle Probleme Lösungen parat. So kann jeder, der Schlafstörungen hat, herausfinden woran es bei ihm im Speziellen liegt, Symptome vergleichen und versuchen es selbst abzustellen ohne an sich herumdoktern zu lassen, muss man unbedingt mal reinschauen, es wird euch helfen.

10 von 10 ruhigen Nächten