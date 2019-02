Die Frau in Rot – The Woman in Red ist eine Komödie mit u.a. Gene Wilder, Kelly LeBrock und Charles Grodin von Studio Hamburg Enterprises aus dem Jahr 1984.

Die Frau in Rot - The Woman in Red Studio Hamburg Enterprises (25.01.2019)

DVD, Freigegeben ab 12 Jahren

Laufzeit: 87 Minuten

Gene Wilder, Kelly LeBrock, Charles Grodin, Joseph Bologna, Gilda Radner

Deutsch, Englisch

Letzte Aktualisierung am 5.02.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Die Frau in Rot – The Woman in Red: Der Werbemanager Teddy Pierce (Gene Wilder) führt ein zufriedenes Leben und eine glückliche Ehe, bis er die Frau in Rot (Kelly LeBrock) trifft. Die kurze Zufallsbegegnung mit dem hinreißenden Fotomodell katapultiert ihn in eine Welt voll romantischer Fantasien. Teddy ist bereit, alles zu tun, um die betörende Schönheit in sein Leben und in sein Bett zu holen. Es scheint ein Wink des Schicksals zu sein, dass Teddy die aufregende Schöne kurz darauf in seiner Firma wiedersieht. Turbulente Verwicklungen lassen nicht auf sich warten.

Ich habe schon so viel von diesem Film gehört und wollte ihn immer mal schauen und schiebe das schon, im Grunde Jahre, vor mich her. Jetzt erschien er wieder neu auf DVD und ich dachte mir „Das holst du mal nach“. Außerdem war Kelly LeBrock damals eine wunderschöne Frau. Heute hat sich das leider gewandelt, Schönheits OPs und so, furchtbar. Aber egal, damals war sie richtig hot. Der Film selbst ist witzig gemacht und hat doch den ein oder anderen ernsten Moment, wo man als Mann in der MidLife-Crisis doch mal nachdenken muss. Ich kann euch den Film auf jeden Fall empfehlen, ich bin froh das ich ihn mir endlich mal angesehen habe.

Glänzend aufgelegte Schauspieler wie Gene Wilder, Kelly LeBrock, Gilda Radner oder Charles Grodin sorgen für perfekte Unterhaltung mit Herz in einer Midlife-Crisis-Komödie der Extraklasse. Der Titelsong „I Just Called to Say I Love You“ wurde zum Welthit und brachte Stevie Wonder 1985 einen Oscar® ein.

8,5 von 10 Ausritten