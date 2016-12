Die Franzis Abenteuer-Box Retro-Videogame-Automat: Der Arcade-Spielautomat für das Wohnzimmer! Eine Hommage an die Anfänge der Computerspiele und die Geselligkeit der Spielautomaten: Spielen Sie 240 atmosphärische 16-Bit-Spiele auf einem Mini-Arcade-Automaten in stilechtem Design, die an die großen Klassiker angelehnt sind. Das beiliegende Erlebnisbuch entführt Sie in die Welt von Space Invaders, Pac-Man und Co. und lässt Erinnerungen aufleben. Gleichzeitig zeigt es aber auch, wie das Erbe der ersten Arcade-Spiele die moderne Gamer-Kultur beeinflusst und wo Retro-Fans auch heute noch im Arcade-Fieber schwelgen können.

Dieses Set ist nicht ganz günstig mit 50 EUR, daher bin ich etwas hin- und hergerissen, weil die Konsole, also der kleine Daddelautomat sehr klein ist. Außerdem ist die Pappe aus der er gebaut ist nicht sehr stabil, ich könnte mir vorstellen, dass das Teil nach ein paar Monaten ein bisschen zerfleddert ist, aber die Frage ist: Macht es Laune? Die kann ich dann wieder mit „ja“ beantworten, es macht Laune. Ich war zwar etwas enttäuscht, dass keine Batterien mitgeliefert worden sind für den Preis, weil die ja auch nichts mehr kosten und ich nochmal in den Laden musste aber mich hat das Teil dann ein paar Stunden beschäftigt. Abends auf der Couch, sogar noch ne Runde im Bett vorm schlafen gehen. Es macht also durchaus Spaß, ich finde es nur noch etwas zu teuer und kann euch empfehlen zuzuschlagen wenn man es etwas günstiger bekommt.