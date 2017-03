Die Farben Indiens: In sechs Teilen schildert die Dokumentation die Geschichte der ältesten Zivilisation der Welt: die Geschichte Indiens. Von den Wurzeln der Religionen und Lebensphilosophien, über die Entwicklung Indiens zur Handelsgroßmacht bis zur Einverleibung des Subkontinents in das Britische Empire: der Historiker Michael Wood („Die Geschichte Chinas“) begibt sich auf eine spannende Reise durch das pulsierende Land mitsamt seiner Völkervielfalt, jahrtausendealten Kulturen und faszinierenden Landschaften.

Seit einiger Zeit habe ich an Indien als Urlaubsland großes Interesse, das fing bei mir alles eigentlich ganz witzig an mit einem Besuch bei meiner Zahnärztin. Die ist im Urlaub immer in Indien unterwegs und behandelt dort die Zähne der Kinder. Im Wartezimmer, in dem man immer eine ganze Zeit sitzen muss (Sie ist eine tolle Zahnärztin) ist ein animierter Bilderrahmen bei dem eben immer Bilder durchlaufen aus Indien, aus ihren Urlauben und egal wie lange man dort sitzt, es wiederholt sich kein Bild. Man kommt nach 15 Minuten richtig ins Träumen und hat Lust das alles, das Land, das wunderschön ist einmal selbst zu sehen. Als ich sah das diese DVD erscheint musste ich sie unbedingt haben, um einfach noch mehr schöne Bilder von Indien zu sehen und diese Doku hat in der Tat dann noch mehr Lust gemacht, eine Reise dahin wird für mich immer konkreter.

