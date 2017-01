Die Entstehung des Islam: Die ersten hundert Jahre: Innerhalb von nur hundert Jahren entstanden der Islam und das Weltreich der Kalifen und veränderten tiefgreifend die politischen und kulturellen Koordinaten der Welt. Lutz Berger erklärt dieses „Wunder“ aus dem Wandel der spätantiken Gesellschaften und beschreibt anschaulich, wie sich der Islam Hand in Hand mit den arabischen Eroberungen formiert hat. Über das plötzliche Auftauchen des Islams im 7. Jahrhundert ist viel spekuliert worden: Handelte es sich ursprünglich um eine christliche oder jüdische Sekte? Auf welche Quellen geht der Koran zurück? Lutz Berger zeigt auf der Grundlage neuester Forschungen, wie sich in der Konkurrenz monotheistischer Erlösungsreligionen von Mekka aus eine arabische Spielart mit eigenem Propheten und heiligem Buch verbreitete und die zersplitterte arabische Halbinsel befriedete.

Dies war die Voraussetzung für weiträumige Eroberungen, die überall da erstaunlich reibungslos verliefen, wo man sich dem Zugriff des byzantinischen oder sassanidischen Großreichs entziehen wollte. Durch die Aufnahme des persischen Erbes entstand eine ganz neue Kultur, die die Zivilisation der Antike bewahrte – während der Nordwesten Europas kulturell zurückfiel. Lutz Berger vollbringt das Kunststück, den Aufstieg des Islams ganz aus den Bedingungen der Zeit zu erklären und zugleich in eine welthistorische Perspektive zu stellen, die das Buch zu einer faszinierenden Fallstudie über die Geburt von Imperien macht.

Genau so ein Buch habe ich eigentlich schon länger gesucht, seit dem wir so viele Flüchtlinge aufnehmen und die Angst vor Terrorismus steigt. Gerade in der letzten Zeit häufen sich ja die negativen Nachrichten im Zusammenhang mit dem Islam, aber der Islam ist ja nicht schlecht. Das kann man eben nicht so pauschalisieren, es wird aber leider zu oft gemacht. Ich selbst bin garnicht gläubig, ich respektiere aber jeden Glauben, ob das nun der Islam ist, ob das die christliche Kirche ist oder die Zeugen Jehovas. Mir ist das im Grunde egal, nur weil ein Mensch an etwas glaubt muss er nicht schlecht sein, aber ich schweife ab. Wer angst vor dem Islam hat, sollte sich zunächst mal diese Geschichte zur Entstehung des Islams durchlesen und dann urteilen, ich wette das Urteil fällt dann ganz anders aus. Dies Buch schafft es die ersten Jahrzehnte der Entstehung detailliert zusammenzufassen, nicht immer ganz spannend geschrieben, aber immer informativ.