Die drei Welten des Gulliver: Gulliver jung und mutig und immer auf der Suche nach Abenteuern, strandet nach einem schweren Sturm an der Küste von Lilliput. Er freundet sich mit den nur wenige Zentimeter kleinen Menschen an und hilft ihnen die übermächtigen Feinde zu vernichten. Seine nächste Reise verschlägt ihn nach Brobdingnag, wo er von gewaltigen Riesen geschlagen wird. Er ist jetzt das „Spielzeug“ der Königin. Es gelingt ihm jedoch zu fliehen. Aber plötzlich versperrt ein riesiger Alligator seinen Weg. Ein schier aussichtsloser Kampf beginnt…

Die bekannteste und gemeinhin als beste angesehene Verfilmung des berühmten Jonathan Swift Romans GULLIVERS REISEN. Mit den wunderbaren Effekten von Filmikone Ray Harryhausen. Mit einem grandiosen Soundtrack von Komponistenlegende Bernard Herrmann (PSYCHO, VERTIGO, TAXI DRIVER)

Ich habe diese Verfilmung mal als Kind gesehen und war damals da total von begeistert. Ich konnte mich an die Geschichte nicht mehr so erinnern, ich fand es aber wahnsinnig cool wie man es hinbekommen hat eben einige Menschen so riesig und andere so klein darzustellen. Als Kind habe ich nicht verstanden welche Technik dahinter steckt, als Erwachsener natürlich schon. Für damalige Verhältnisse, 1960, waren das geniale Effekte, auch heute wirkt das noch sehr gut gemacht, mich hat das heute noch ähnlich begeistert, weil das so viel Spielraum für Ideen bietet, das ist alles sehr kreativ. Die Story selbst ist einfach gestrickt, im Grunde zwei Kurzfilme in einem, von denen der zweite Teil wesentlich spannender ist, der erste aber so von der Idee cooler. Weiter braucht man gar nichts zu sagen, das ist ein Film den man gesehen haben muss, also schaut ihn euch unbedingt an. Viel Spaß dabei.

