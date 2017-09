Die drei ??? Und das kalte Auge ist eine ursprünglich als immersives Hörspiel für Vorführungen in Planetarien produzierte Folge der drei Detektive von Europa aus dem Jahr 2017.

Die drei ??? Und das kalte Auge: Eine rätselhafte Diebstahlserie erschüttert Rocky Beach! Der Dieb hat offenbar eine Botschaft: CROATOAN schmiert er in blutigen Buchstaben an die Wände der Tatorte. Kennt er die schreckliche, jahrhundertalte Geschichte, die sich hinter diesem Wort verbirgt? Und wer ist der Indianer mit den kalten Augen, der immer wieder auftaucht? Höchste Zeit, dass die drei ??? Licht ins Dunkel bringen …

Ich weiß gar nicht genau was ich sagen soll. Diese Folge hat mich ehrlich gesagt nicht vom Hocker gerissen. Das konnte auch der Auftritt von Skinny nicht herausholen, der irgendwie ziemlich lasch war, den habe ich fieser in Erinnerung. Aber so war dann die ganze Folge, etwas lasch, etwas undurchsichtig und wenig spannend leider. Ich hoffe die kommende wird wieder besser, dieses Special allerdings war es nicht, als Fan muss man es aber mal gehört haben, das gehört auch irgendwie dazu. Und seien wir ehrlich, eine schlechte Drei ??? Folge ist immer noch besser als den Rest den es so gibt auf dem Markt.

6,0 von 10 Indianern