Die drei ??? Kids 66: Geheimnis im Meer ist ein Hörbuch von Europa vom 1. Oktober 2018.

Letzte Aktualisierung am 10.10.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Die drei ??? Kids 66: Geheimnis im Meer: Justus, Peter und Bob freuen sich auf ein Musical direkt am Meer. Doch die Nixen-Darstellerinnen sind zerstritten und die drei ??? Kids müssen eingreifen. Schon bald stoßen sie auf ein Geheimnis…

Ich muss ehrlich sagen, diese Folge ist die bisher beste der jungen Detektive und auch um einiges besser als sehr viele Folgen der „richtigen“ Drei Fragezeichen. Es geht darum, dass die drei in einem Unterwasser Musical als Fische mitspielen. Eigentlich wollten sie nur einen ruhigen Tag verbringen. Allerdings gehen bei dem Musical viele Dinge schief in den Proben und die drei ermitteln auf ihre ganz eigene Art. Man fragt sich zu jeder Zeit was wohl als nächstes passiert und die Auflösung am Ende ist der Hammer. Hochspannend und witzig zugleich. Ich hatte sehr viel Spaß an dieser Folge und habe sie definitiv nicht zum letzten Mal gehört.

9,5 von 10 Meerjungfrauen